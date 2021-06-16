القبض على متهمين بتعاطي وترويج المخدرات بمناطق متفرقة من البلاد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها تمكنت من القاء القبض على (8) متهمين، 2 في محافظة البصرة و4 في محافظة كركوك ومتهم في محافظة الانبار، وآخر في محافظة نينوى".واضافت أن "المتهمين تم ضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم (ربع كيلو غرام) من مادة الحشيشة المخدرة ومادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".واشارت الى انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية (28 / 32 ) مخدرات".وبينت المديرية، أن "الواجبات جاءت بناء عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالادلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن(178) المجاني الدور المهم".