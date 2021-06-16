الامن الوطني يطيح بـ8 دواعش في نينوى

وذكر اعلام الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز جهاز الامن الوطني في نينوى وبعد استحصال الموافقات القضائية المستندة على معلومات استخبارية وبعمليات نوعية دقيقة، تمكنت من اعتقال 8 عناصر ينتمون لعصابات داعش الارهابية في مناطق مختلفة من المحافظة".وأضاف البيان، أن "الارهابيين عملوا بمفارز امنية، ضمن ما يعرف بقواطع نينوى ودجلة وصلاح الدين والجزيرة".واشار الى انه "جرى تدوين اقوال المتهمين اصولياً، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلاً عن استهداف القوات الامنية اثناء معارك التحرير"، لافتا الى "احالتهم جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم".