انفجار مخلفات حربية قرب معمل الاسمنت غربي كربلاء

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مخلفات حربية انفجرت قرب معمل الاسمنت في الجهة الغربية لمحافظة كربلاء (في الحدود الفاصلة بين الانبار وكربلاء)".وأضاف البيان، ان "الحادث أسفر عن وفاة مواطن وإصابة آخر نتيجة بحثه داخل مخلفات السكراب دون علمهم بوجود مخلفات حربية".واشار الى، أن "مفارز مشتركة من الدفاع المدني والأجهزة الأمنية الأخرى توجهت الى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإبعاد الخطر عن المواطنين وتحديد الجسم الغريب الذي أدى الى الانفجار".