الحبس الشديد لمدانين سرقوا اجهزة طبية من مستشفى اليرموك

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى فيب بيان ورد للسومرية نيوز، إن "محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة نظرت في قضية اربعة مدانين سرقوا اجهزة طبية عدد (2) نوع نيو لايزر بقيمة ثمانمئة واثنين وتسعين الف دينار وقضت على كل واحد منهما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات".وأضاف أن "المدانين الاربعة هم موظفون في مستشفى اليرموك اعترفوا بكل تفاصيل الجريمة بعدما استغلوا وظيفتهم والاستيلاء بغير حق على الاجهزة الطبية ، لافتا إلى أن " الاحكام بحقهم استنادا لاحكام المادة ٤٤٤/ رابعاً وحادي عشر من قانون العقوبات".