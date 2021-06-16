القبض على خمسة مطلوبين للقضاء في البصرة

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات البصرة، تمكنت في الساعات القليلة الماضية، من خلال قوة من اللواء 36 الآلي ولواء المغاوير قيادة عمليات البصرة وقوى أخرى مرتبة من مقر قيادة عمليات البصرة وكذلك أفواج الطوارئ والوكالات الأمنية والاستخبارية، من إلقاء القبض على 5 مطلوبين للقضاء وفق مواد جنائية مختلفة".وأضاف، أن "القوة تمكنت من ضبط رشاشتين أحادية عيار(14.5) و8 بنادق آلية كلاشنكوف ورشاشة متوسطة BKc وأعتدة مختلفة الأنواع".