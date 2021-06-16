عبوة ناسفة تستهدف رتلا تابعا للتحالف الدولي في الانبار

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بأن عبوة ناسفة استهدفت رتلا تابعا للتحالف الدولي في محافظة الانبار.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة استهدفت رتلا تابعا للتحالف الدولي في محافظة الانبار".



وأضاف، أن "العبوة لم تتسبب بأية أضرار بشرية".

