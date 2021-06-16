الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال ثلاثة "إرهابيين" في الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاربعاء، عن اعتقال ثلاثة "إرهابيين" في محافظة الانبار.



وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "على ضوء معلومات دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار- اشارت لتواجد اثنين من الارهابيين في الخالدية والكرمة بالانبار تم على اثرها توجه مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وقوة من الفوج الثالث لواء المشاة ٣٩ واخرى من الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠ نحو اهدافها".

وأضافت أنه "تم القاء القبض على احد الارهابيين بكمين نصب له على جسر الصديقية بالخالدية، فيما القي القبض على اثنين آخرين اثناء محاولتهما دخول قضاء الكرمة بالمحافظة المذكورة، وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".