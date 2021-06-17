القبض على 8 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في ميسان

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السمومرية نيوز، انه "استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت قوة استخباراتية متكونة من وحدة استخبارات المخدرات واستخبارات قوى الامن الداخلي وباسناد ابطال الفوج التكتيكي في ميسان، من القاء القبض على 8 متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المواد المخدرة في مناطق متفرقة من مدينة العمارة".وأضافت الوكالة، أن "العملية جاءت بواجبات منفصلة تم خلالها القبض على المتهمين وبحوزتهم ادوات تستخدم للتعاطي كما عثرت القوة على سلاح كلاشنكوف ومسدس 9 طارق كان بحوزة احد المتهمين".واشارت الى "تدوين اقوالهم اصولياً واحالتهم الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم اصولياً".