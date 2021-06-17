تفكيك عبوة ناسفة زرعت تحت عجلة موظف حكومي في ذي قار

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بتفكيك عبوة ناسفة زرعت تحت عجلة مواطن في محافظة ذي قار.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "مكافحة متفجرات سوق الشيوخ فككت عبوة ناسفة كانت مزروعة تحت عجلة مواطن في محافظة ذي قار". وأضاف، أن "العجلة تابعة لموظف حكومي".

