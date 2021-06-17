القبض على متمهين بالقتل وآخر بتزوير صك بقيمة 145 مليون دينار في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين لارتكابهما جرائم قتل ضمن مناطق النهروان والتاجي".واشارت الى "تدوين أقوالهما ابتدائيا واعترفا صراحةً عن قيامهما بجرائم قتل، وقد تم اجراء كشف الدلالة وجاء مطابق لاعترافاتهما وصدقت اقوالهما قضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات".وفي سياق متصل، "ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام الدورة القبض على متهم قام بتزوير صك بقيمة (145) مليون دينار عراقي"، مشيرة الى أن "عملية القبض تمت بعد توافر معلومات عن قيام المتهم بتزوير الصك وتم نصب كمين محكم والقبض عليه".ولفتت الى ان "المتهم دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة (٢٩٥) من قانون العقوبات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".