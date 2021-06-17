حوت الناصرية يبتلع نزيلين محكومين بالاعدام

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "نزيلين اثنين محكومين بالاعدام وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة ارهاب فارقوا الحياة في سجن الحوت بسبب امراض مزمنة".وأضاف ان "النزيل الاول من سكنة بغداد يبلغ من العمر 34 عاما وكان سبب وفاته اصابته بمرض مزمن"، مبينا ان "النزيل محكوم بالاعدام وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب" .واشار المصدر الى، ان "النزيل الثاني الذي توفي اليوم من سكنة الرمادي يبلغ من العمر 68 عاما وهو ايضا محكوم بالاعدام بتهمة الارهاب، في حين كان سبب وفاته جلطة قلبية ".ولفت الى أن "الجثتين تم نقلهما الى دائرة الطب العدلي في مدينة الناصرية، وتبليغ ذويهما تمهيدا لتسليم الجثتين الى عائلتيهما".