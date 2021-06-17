القبض على رجل وامرأة يتاجران بالمواد المخدرة في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على متهمين اثنين رجل وامرأة يتاجران بالمواد المخدرة في منطقة الغزالية ضمن محافظة بغداد".وأضافت الوكالة أن "عملية القاء القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم لهما بالجرم المشهود وبحوزتهما كمية من مواد اخرى تستخدم للتعاطي".واشارت الى أن "المتهمين تم تسليمها مع المواد المضبوطة بموجب وصل استلام الى جهة الاختصاص".