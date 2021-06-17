وزير الداخلية يبحث مع وفد كردي تعزيز الأمن في المناطق الحدودية

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الغانمي رحب بضيوفه وبحث معهم جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها التنسيق والتعاون وتعزيز الأمن والاستقرار خاصة في المناطق المشتركة بين القوات الأمنية الاتحادية وحرس الإقليم".واشار الى أنه "جرى بحث تعزيز الأمن في المناطق الحدودية ودعم القوات المشتركة بالمعدات القتالية، وتكثيف العمل على نصب الكاميرات الحرارية خاصة ضمن قاطع مسؤولية اللواء الثالث لقيادة المنطقة الأولى في حدود محافظة السليمانية وكذلك حلبجة".وبحسب البيان، أكد "وزير الداخلية على أن قوات حرس إقليم كردستان العراق كان لها الدور الكبير في دحر عصابات داعش الإرهابية ومكافحة الجريمة".من جانبه قدم الوفد الكردي الشكر والتقدير لوزير الداخلية على اهتمامه الكبير في دعم الأمن والاستقرار، فضلا عن التواصل الدائم مع مختلف صنوف الأجهزة الأمنية لتحقيق الأمن في مختلف مناطق البلاد.