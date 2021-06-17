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الشرطة الاتحادية تقبض على عدد من المتهمين وتضبط اسلحة في بغداد

أمن

2021-06-17 | 12:00
الشرطة الاتحادية تقبض على عدد من المتهمين وتضبط اسلحة في بغداد
150 مشاهدة

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، القاء القبض على 3 متهمين بينهم مطلوب بقضايا ارهابية وتضبط اسلحة واعتدة بعملية اخرى غرب بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة بتواجد احد الأهداف المطلوبة ضمن قاطع المسؤولية ، تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية خلال عملية أمنية بالاشتراك مع مفرزة من الاستخبارات من القبض على احد المطلوبين وفق أحكام المادة " 4 إرهاب" من سكنة ناحية العبايجي التابعة لقضاء الطارمية في منطقة "الغزالية" ببغداد" .

واضافت ان "قوة من اللواء ذاته تمكنت بعملية ثانية من إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق المادة " 446 سرقة" في منطقة "الحرية" غرب بغداد وضبط بحوزتهم مسدسان ، دراجة نارية".

واشارت القيادة الى انه "تم إحالة المتهمين مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم" .

واوضحت القيادة، ان "قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع شعبة استخبارات اللواء نفّذت عملية تفتيش على السلاح غير المرخص في منطقة "حي الجهاد" غربي بغداد، أسفرت العملية عن ضبط " 3 بنادق مختلفة الأنواع ، غدارة ، 2 مسدس ، 2 مخزن بندقية ، عتاد بندقية عدد30 ، حربة عسكرية عدد2 ، درع اشخاص عدد9 ، مشلح عدد2 ، سليب باك "،مبينة انه "تم التعامل مع جميع المضبوطات اصولياً".
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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