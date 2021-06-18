الاعلام الامني تنشر حصيلة واجبات وكالة الاستخبارات خلال الايام الماضية

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها في وزارة الداخلية الاتي:-تنفيذ اوامر قبض على المادة /٤ارهاب (١٠٧)-تنفيذاوامر قبض مختلفة (٨٥٦)-القبض على متعاطين وتجار مخدرات(١٥)-ضبط كدس عتاد (٧)كدس-ضبط عبوات ناسفة (٤)-تدمير أوكار (٣)-ضبط حزام ناسف (٢)-ضبط أسلحة مختلفة(٧قطعه-ضبط عتاد مختلف(٢٧٠٠)-ضبط صواريخ كاتيوشا معدة للاطلاق(٤) ومنصات اطلاق(٦)-ضبط مخدرات (١)كغم و٣٠٥غم-ضبط حبوب مخدرة (٢١٩٣حبة-القبض على عصابة خطرة (٤)-ضبط ادوية مهربة وغير مرخصة(١٨٦٣قطعة ادويةو٣٣جهاز طبي-ضبط صيدليات وعيادات طبية غير مجازة ومخالفة (٢٥)-القبض على مخالفين التسعيرة ورفع الاسعار(٢)-حماية المنتج المحلي ضبط مواد غذائية ولحوم ودجاج وخضروات وفواكه (١٨٧)طن-القبض على متسللين عراقين وعرب واجانب (١٤)-ضبط صهريج لتهريب النفط(٢٠)وضبط (٢)خرق انبوب-ضبط عجلات تحمل مواد مهربة (٤٨)طن وضبط ٢٦محمولة كهربائية و٥٤٥راس غنم.