الاعلام الامني تنشر حصيلة واجبات وكالة الاستخبارات خلال الايام الماضية

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها في وزارة الداخلية الاتي:
-تنفيذ اوامر قبض على المادة /٤ارهاب (١٠٧)
-تنفيذاوامر قبض مختلفة (٨٥٦)
-القبض على متعاطين وتجار مخدرات(١٥)
-ضبط كدس عتاد (٧)كدس
-ضبط عبوات ناسفة (٤)
-تدمير أوكار (٣)
-ضبط حزام ناسف (٢)
-ضبط أسلحة مختلفة(٧قطعه
-ضبط عتاد مختلف(٢٧٠٠)
-ضبط صواريخ كاتيوشا معدة للاطلاق(٤) ومنصات اطلاق(٦)
-ضبط مخدرات (١)كغم و٣٠٥غم
-ضبط حبوب مخدرة (٢١٩٣حبة
-القبض على عصابة خطرة (٤)
-ضبط ادوية مهربة وغير مرخصة(١٨٦٣قطعة ادويةو٣٣جهاز طبي
-ضبط صيدليات وعيادات طبية غير مجازة ومخالفة (٢٥)
-القبض على مخالفين التسعيرة ورفع الاسعار(٢)
-حماية المنتج المحلي ضبط مواد غذائية ولحوم ودجاج وخضروات وفواكه (١٨٧)طن
-القبض على متسللين عراقين وعرب واجانب (١٤)
-ضبط صهريج لتهريب النفط(٢٠)وضبط (٢)خرق انبوب
-ضبط عجلات تحمل مواد مهربة (٤٨)طن وضبط ٢٦محمولة كهربائية و٥٤٥راس غنم.