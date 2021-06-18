حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة خلال الايام الماضية

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة وتوابعها في وزارة الداخلية الاتي:-القاء قبض على 834 مطلوبا وفق قضايا جنائية مختلفة بينها الإرهاب-القبض على متعاطين ومروجين مخدرات 180-ضبط اسلحة غير المرخصة 22-القبض على مرتكبي الدكة العشائرية ومشاجرة مسلحة 4-ضبط مركبة مخالفة وعليها اشارات حجز 737-القبض على مخمورين 191-حجز دراجة نارية 110-تامين ومعالجة عبوة ناسفة 23-العثور على صاروخ 1-القبض على متسول 205-تامين المظاهرات السلمية 4-زيارة عوائل شهداء 2-حملات انسانية 2-حملات امنية تطوعية 4-انقاذ اشخاص حاولوا الانتحار 2-حملة تعفير ضد فيروس كورونا 2-انتشال جثة غريق 2-ضبط صهريج لتهريب النفط 1-العثور على رمانة يدوية 2