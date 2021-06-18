عمليات بغداد: اعتقال إرهابي ومتهمين بجرائم متنوعة في الكرخ والرصافة

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، تمكنت من اعتقال متهم وفق المادة 4/1 إرهاب بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجده في منطقة "الغزالية"، كما تمكنت قوة أخرى من الفرقة ذاتها من تنفيذ واجب تفتيش في منطقة "حي الجهاد" غربي بغداد اعتقلت خلاله متهمين اثنين مطلوبين للقضاء، بجرائم السرقة والعثور على أسلحة خفيفة غير مرخصة وأعتدة ومخازن ودروع ضد الرصاص".واضافت ان "المفارز المشتركة فِي قِيادَة عَمَلِيَّات بَغْدَاد َتمكنت من نصب سيطرات مفاجئة في جانبي الكرخ والرصافة نتج عنها اعتقال متهمين اثنين وضبط أسلحة غير مرخصة (7) مسدسات و(5) بنادق مختلفة الأنواع مع (306) أطلاقة مختلفة الأحجام، بالإضافة إلى مصادرة(2) غرام من مادة الكرستال المخدرة مع أجهزة للتعاطي".وتابعت القيادة في بيانها "فرقة المشاة الحادية عشر واصلت تنفيذها لواجبات البحث والتفتيش ضمن مناطق شرقي بغداد، نتج عنها اعتقال متهمين اثنين بعد قيامهما بإطلاق العيارات النارية في الهواء نتج عنه هلع وخوف المواطنين في منطقة الشعب/ الديوان وضبط بحوزة كل منهم سلاح بندقية"، إضَافَة إلَى ضَبَطَ عدد من العجلات التي لا تحمل أوراقا ثبوتية ومخالفين للتعليمات المرورية من قبل مفارز مديرية المرور العامة في جانبي الكرخ والرصافة".