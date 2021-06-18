القبض على متسللين اثنين من الاراضي السورية غربي نينوى

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٧١ وباستخدام الكاميرات الحرارية، تمكنت من متابعة حركة متسللين اثنين ونصب كمين لهم بعد اجتيازهم الحدود"، مشيرة الى "القاء القبض عليهم في منطقة جلبارات التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى".واكدت ان "العملية جاءت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى – اشارت الى محاولة اثنين من الاشخاص دخول اراضينا بطريقة غير شرعية عبر التهريب".واضافت ان "المتسللين يحملان الجنسية السورية، وتم ضبط بحوزتهم مبلغ من المال بالعملة الاجنبية".وختمت انه "تم تسليمهما للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".