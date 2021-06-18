شرطة ميسان تفض نزاعا عشائريا تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "القوة التي نفذت الواجب مؤلفة من قسم شرطة قضاء قلعة صالح، وباقي تشكيلات الأجهزة الأمنية ضمن قاطع المسؤولية، حيث تمكنت القوة من فض النزاع وإلقاء القبض على عدد من المتهمين المتسببين بالحادث، مع ضبط أسلحة مختلفة الأنواع بحوزتهم".وأشارت إلى أنه "سيتم إحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل"، مبينة أن "النزاع تسبب بمقتل (ثلاثة) أشخاص من طرفيه نتيجة إطلاق الرصاص الحي، فيما لا تزال عمليات الدهم والتفتيش في مكان الحادث متواصلة للقبض على جميع المتسببين بإثارة النزاعات وتقديمهم للعدالة".