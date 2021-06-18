الاستخبارات تعتقل إرهابياً وتضبط اعتدة ومتفجرات في محافظتين

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة لمفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع والمتمثلة بقسميّ الاستخبارات العسكرية في قيادتي عمليات الانبار وسامراء".وأضافت، أنه "تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠ وقوة من جهاز مكافحة الارهاب بإلقاء القبض على احد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤ إرهاب في قضاء الكرمة بالانبار".وتابع البيان "تمكنت مفارز شُعب الاستخبارات العسكرية في الانبار وسامراء من ضبط عددا من الاعتدة والمتفجرات المختلفة ضمت ٣ جلكانات معبأة بمادة السي فور ، و ٢٠ قنبرة هاون مختلفة العيارات، و٥ عبوات ناسفة و٣صواريخ مختلفة، ومقذوفات مختلفة عدد ٣ ، فضلا عن رمانة مختلفة عدد ٢و ٢ مسطرة تفجير ، وفي تلك الأثناء قامت المفارز الهندسية في قيادة عمليات سامراء والفرقة العاشرة من رفع المواد وتفجيرها تحت السيطره ضمن قواطعها".