عمليات بغداد: القبض على متهمين بالإرهاب والقتل والسرقة وتعاطي المخدرات

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من اللواء (42) في فرقة المشاة الحادية عشرة وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبتنسيق استخباري مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على متهم (وفق المادة 4/1 إرهاب) في منطقة (الأعظمية)".

وفي السياق ذاته "ألقت قوة من اللواء الأول في الفرقة الأولى شرطة اتحادية من الثاني القبض على متهم (وفق المادة 4/1 إرهاب) في منطقة الزنبرانية ناحي الرشيد جنوبي شرق بغداد".واضاف البيان، ان "قوة من اللواء (22) في فرقة المشاة السادسة فككت عبوة ناسفة عبارة عن (جلكانين) مملوءة بمادة الـ (C4) شديدة الانفجار، من مخلفات عصابات داعش الإرهابية، في منطقة البوعلوان شمالي بغداد".واشار الى، أن قواتنا الأمنية ألقت القبض على ثلاثة متهمين بالسرقة في مناطق (الدولعي، والحسينية، وسبع قصور)".ولفت البيان الى انه "تم القاء القبض على متهم بالقتل العمد في منطقة النهروان جنوبي شرق بغداد، فضلاً عن القاء القبض أربعة متهمين بترويج وتعاطي المخدرات، في مدينة الصدر، والكرادة، وضبط بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، وأجهزة وأدوات تعاطي المخدرات"، مشيرا الى "ضَبَطَ عَدَدَ مِنْ العَجَلاتِ الَّتِي لَا تُحْمَلُ أوْراقاً ثُبُوتِيَّة فِي جَانِبَيْ الكَرْخِ والرُّصَافَة من قبل مديرية المرور العامة".