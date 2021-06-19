القبض على عصابة لسرقة الدراجات النارية ومتاجر بالأعضاء البشرية

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة اجرام حي العامل، تمكنت من متابعة ثلاثة متهمين والقبض عليهم وضبطت بحوزتهم دراجة مسروقة مع مفاتيح تشغيل متعددة"، مشيرة الى انه "لدى التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بعدة عمليات سرقة لدراجات نارية ودراجات التك تك ليتم تدوين أقوالهم وتصديقها قضائيا".وأضافت، ان "مفارز قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر/ الرصافة ألقت القبض على متهم لقيامه بالمتاجرة بالأعضاء البشرية وبيعها".واشارت الوكالة الى أن "عملية القبض هذه تمت بعد توافر معلومات عن المتهم، وبعد التحري وتفعيل المصادر تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم وتوقيفه وفق أحكام المادة (17) من قانون زراعة الاعضاء البشرية".