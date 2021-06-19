حصيلة نوعية للشرطة الاتحادية خلال الايام الماضية

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في بغداد وكركوك وسامراء خلال (اسبوع) حققت نتائج مثمرة في مختلف قواطع مسؤوليتها، من خلال تنفيذ عملياتها العسكرية والأمنية التي أسهمت وبشكل مباشر في تعزيز الأمن والاستقرار، إذ تمكنت من:- إلقاء القبض على (13) مطلوباً وفق المادة ٤ إرهاب .- القبض على (7) متهمين بترويج وتعاطي المواد المخدرة .-القبض على (14) مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة .-ضبط (386)غرام من مادة الكرستال المخدرة .-ضبط (13) قطعة سلاح مختلفة الأنواع غير مرخصة .- العثور على (3) أوكار للإرهابيين .- العثور على معمل لتصنيع العبوات الناسفة والأسلحة الكاتمة والصواريخ في كركوك- رفع وإتلاف (16) عبوة ناسفة .- رفع وإتلاف (14) صارخ قاذفة RBG7- رفع وإتلاف (5) قنبرة هاون مختلفة الأنواع .- رفع وإتلاف صاروخ SPG9 .- ضبط (12) رمانة يدوية .- ضبط أدوية تالفة (149) كارتون .