الاستخبارات تطيح بأحد عناصر "ولاية الفلوجة"

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بناءً لمعلومات دقيقة قدمتها احدى مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع - قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار - اشارت لتواجد احد الإرهابيين من عناصر ما كانت تسمى( ولاية الفلوجة )".وبينت، أنه "على اثر تلك المعلومات تحركت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة ٣٨ نحو الهدف وتقوم بنصب كمين محكم له في سيطرة الشهيد محمد الكروي ، تم القاء القبض عليه".ولفتت إلى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".