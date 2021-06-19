بحوزتهما (١٠) كغم حشيشة.. الإطاحة بمهربين للمخدرات في البصرة

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "من خلال تكثيف الجهد الاستخباري ومتابعة قواطع المسؤولية لإلقاء القبض على مهربي وتجار ومروجي المخدرات، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على متهمين اثنين من المتاجرين والمهربين للمواد المخدرة".وبينت، أنه "بعد تشكيل فريق عمل مختص ومتابعة المتهمين لمدة اربعة ايام ومطاردتهم بعد ان قاما بأطلاق النار على المفرزة المنفذة للواجب اذ تم القبض عليهما وبالجرم المشهود وضبط بحوزتهم (١٠) كغم من مادة الحشيشة المخدرة ومواد اخرى تستخدم في تجارة المخدرات، فضلا عن ضبط السلاح المستخدم في عملية إطلاق النار في منطقة الدويب الحدودية ضمن محافظة البصرة".وأشارت إلى "إيداعهما التوقيف لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما اصولياً".