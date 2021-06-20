بابل.. القبض على عدد من المطلوبين بقضايا جنائية مختلفة

أعلنت مديرية شرطة محافظة بابل، اليوم الاحد، عن القاء القبض على عدد من المطلوبين بقضايا جنائية ومخالفات قانونية متنوعة في المحافظة.
وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان " مديرية شرطة محافظة بابل في غضون الـ24ساعة الماضية نفذت حملة أمنية شملت معظم مناطق المحافظة بغية متابعة تنفيذ أوامر القبض وتعزيز الأمن والاستقرار، ألقت من خلالها القبض على 52 مطلوباً بقضايا جنائية ومخالفات قانونية متنوعة".
واضافت، انه "تم نقلهم الى مراكز التحقيق الأمنية لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".