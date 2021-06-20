مقتل شخص بهجوم مسلح جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، الاحد، بمقتل شخص بهجوم مسلح جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم، مساء اليوم، باتجاه شخص اثناء مروره ضمن منطقة السيدية".

وأضاف المصدر أن الهجوم "اسفر عن مقتله في الحال".