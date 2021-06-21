بالفيديو: صاروخ كاتيوشا يستهدف عين الاسد في الأنبار

عام اكثر من عام انقضى ولا تزال مقار البعثات الدبلوماسية في مرمى صواريخ الكاتيوشا السفارة الاميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد والقواعد العسكرية التي تستضيف قوات اجنبية لا تستطيع ان تلتقط انفاسها بسبب تواصل القصف منذ اشهر آخرها كان ظهر الاحد اذ استهدفت قاعدة عين الاسد بصاروخ كاتيوشا لكنه لم ينفجر وسقط في في محيط القاعدة بحسب بيان خلية الاعلام الامني.الحكومة تقول ان من يقوم بهذه الاعمال هدفه اسقاط هيبة الدولة وعزل العراق عن محيطه الخارجي وقطع علاقاته مع حلفائه، مؤكدة حرصها على جدولة انسحاب القوات الاجنبية بشكل تدريجي اما الولايات المتحدة فالمحت اكثر من مرة بغلق سفارتها وقطع العلاقات مع العراق الامر الذي يجعل الحكومة في مأزق لا تحسد عليهالجهات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية والقوات العسكرية الاجنبية المتواجدة في البلاد ترى ان هذه القوات هي محتلة ويجب اخراجها بأي طريقة كانت، فيما تؤكد هذه القوات انها موجودة بطلب من الحكومة الاتحادية لغاية التدريب وتقديم الاستشارات للاجهزة الامنية العراقية.وتقول لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب ان استمرار مسلسل القصف الصاروخي يدل على سيطرة السلاح المنفلت على المشهد الامني موضحة ان هذا الامر يضع العراق في موقف ضعيف أمام المجتمع الدولي، لاسيما بعد ان قدمت الحكومة وعودا وتعهدات له بانها ستحد من هذه الاستهدافات.ويرى مسؤولون عسكريون ودبلوماسيون غربيون في العراق أن تلك الاستهدافات لا تشكل خطرا على عديدهم فقط بل تهدد أيضا قدرتهم على مكافحة تنظيم داعش الارهابي الذي لا يزال يحتفظ بخلاياه النائمة في عدد من مناطق البلاد.