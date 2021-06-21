القبض على مطلوب بتهمة الارهاب واثنين بقضايا "الدكة العشائرية" في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية التابعة لها تمكنت اثناء الممارسات الامنية وتحديدا في سيطرة التاجي من القاء القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".واضافت ان "المفارز الامنية المتواجدة في سيطرة الشعب تمكنت من القاء القبض على متهم اخر مطلوب وفق قضايا تتعلق بالدكة العشائرية".وتابعت "كما نفذت مفارز مركز شرطة الحبيبية، امر قبض وتحرٍ بحق متهم مطلوب وفق قضايا تتعلق بالدكة العشائرية ايضا"، مشيرة الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وفق القانون".