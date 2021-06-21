البصرة.. القبض على عصابة للسطو المسلح ومتهمين بحيازة المخدرات

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة مشتركة من قسم مكافحة اجرام البصرة ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب البصرة تمكنت من القبض على عصابة مختصة بالسطو المسلح وسرقة محلات الصيرفة في محافظة البصرة وبعض محافظات العراق".واضافت المديرية ان "العملية تمت من خلال جمع المعلومات والتحري التي اثمرت بالتوصل اليهم"،مشيرة الى انه "ضبط بحوزتهم مبالغ مالية بالاضافة الى العجلات المستخدمة في عمليات السرقة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتوقيفهم وفق المادة 440 من قانون العقوبات العراقي".ومن جانب اخر اشارت المديرية الى ان "مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة تمكنت من القبض على عدد من المتهمين بترويج المخدرات في مناطق متفرقة"،مبينة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء".