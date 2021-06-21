القبض على متهمين وضبط كمية من المخدرات في ذي قار

وقال القسم في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "تمكنت مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية/ شعبة مخدرات الناصرية بالتعاون مع مفارز من سرية سوات من القبض على متهم وضبط كمية من المواد المخدرة مختلفة الانواع".واضاف "فيما تمكنت مفارز شعبة مخدرات سوق الشيوخ من القبض على متهم بحوزته كمية من مادة الكريستال المخدرة مع ميزان الكتروني واربعة انبولات زجاجية".واشار البيان الى انه "اتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة وتوقيفهم وفق احكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".