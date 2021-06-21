إصابة شخصين بنزاع عشائري في ذي قار

أفاد مصدر محلي، الاثنين، بإصابة شخصين بنزاع عشائري في محافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نزاعا عشائريا وقع عصر اليوم، قرب بوابة ذي قار الشمالية". وأضاف المصدر أن "النزاع ادى الى اصابة شخصين بطلق ناري".