ضبط عبوات ناسفة وهدم وكرين لداعش في الكرمة والنباعي

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة من قبل مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تم العثور على وكرين أحدهما تابع الى ما يسمى ولاية شمالي بغداد في صحراء النباعي، والآخر تابع الى ما تسمى ولاية الفلوجة ضمن صحراء الكرمة، حيث كانت عناصر عصابات داعش الإرهابية تتخذهما مكاناً للاختباء، لانطلاق عملياتهم الإرهابية".وأضافت أن "مفارز الاستخبارات عثرت بداخلهما على 4 عبوات ناسفة وعتاد سلاح BKC ومواد أخرى من أغذية ومعدات"، مشيرة الى أنه "تم هدم الوكرين بالتنسيق مع الجهد الهندسي، دون حادث يذكر".