الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على احد الإرهابيين في قضاء بلد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، القبض على احد الإرهابيين في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة لأحد مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع- قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء، أكدت تواجد احد الإرهابيين المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب في منطقة الشهابي التابعة إلى ناحية يثرب بقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين وعلى ضوء ذلك شرعت مفارز الاستخبارات العسكرية في قيادة العمليات واستخبارات الفوج الثاني لواء مغاوير القيادة ومفرزة من الأمن الوطني في يثرب بالتحرك نحو الهدف والقبض عليه في المكان المحدد".

واضاف البيان، انه "تم تسليمه لجهة الطلب".