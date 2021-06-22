القبض على ارهابيين ومهربي اثار.. عمليات بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية الاخيرة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبتنسيق استخباري مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم (وفق المادة 4/1 إرهاب) و(6) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم بتعاطي مواد مخدرة شرقي بغداد".وأضاف، ان "قوة من اللواء (27) ألقت القبض على متهم (وفق المادة 4/1 إرهاب) في حي الجامعة".واشارت القيادة الى، أن "قواتنا الأمنية في اللواء الـ(15) وبعملية نوعية تمكنت من اعتقال عصابة لتهريب الاثار مكونة من (4) متهمين ضبط بحوزتهم كتاب أثري يعود لأحدى الديانات السماوية"، لافتا الى "اعتقال ثلاثة متهمين يحملون أسلحة خفيفة غير مرخصة من قبل مفارز شرطة نجدة بغداد في جانبي الكرخ والرصافة".وتابعت، أنه "تم ضبط عدد من العجلات التي لا تحمل اوراقا ثبوتية في جانبي الكرخ والرصافة من قبل مديرية المرور العامة".