نينوى.. كشف ملابسات جريمة قتل والقبض على القاتل خلال 48 ساعة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى وبعد تشكيل فريق عمل باشراف مباشر من قبل قائد الشرطة، تمكنت من كشف جريمة قتل المجنى عليه ( ع ص ق ي ) وخلال ٤٨ ساعة".وأضاف البيان، انه "تم إلقاء القبض على القاتل (ع ه ا ع) الذي اعترف بارتكابه الجريمة وسرقة مبلغ مالي من داخل دار المجنى عليه قدره 25 مليون دينار عراقي مع 30 ألف دولار أميركي".وأشار إلى أن "المتهم تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفه وفق المادة 406 ق ع"، لافتا الى أنّ "عملية الاعتقال جرت في منطقة حي النهروان في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".