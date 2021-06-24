واجبات أمنية وإنسانية .. حصيلة ممارسات نجدة بغداد خلال 24 ساعة

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " مفارز شرطة نجدة بغداد تمكنت من القبض على (٤) متهمين وضبط بحوزتهم أسلحة غير مرخصة ضمن مناطق العامرية والغزالية من قبل دوريات نجدة الغزالية وحي الجامعة".واضاف "كما تم القبض على متهمين وبحوزتهم مواد مخدرة نوع كرستال ضمن مناطق الزعفرانية، وسريع محمد القاسم من قبل دوريات نجدة الزعفرانية".وبينت المديرية بحسب البيان إن "مفارزها تمكنت من ضبط سيارات عليها إشارة حجز، اضافة الى القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة، وعدد من المتسولين، وضبط 57 سيارة مخالفة للتعليمات القانونية ومظللة وبدون لوحات تسجيل".وتابع البيان انه "تم تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة ودوائر المرور حسب الاختصاص".