بينهم امرأة.. الإطاحة بتسعة ارهابيين في كركوك

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استمرارا للجهود المتواصلة لملاحقة العصابات الارهابية والخلايا النائمة ضمن قواطع المسؤولية، اذ تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على (٩) ارهابيين من بينهم امرأة".وأضافت، أن "الارهابيين مطلوبين وفق مذكرات توقيف حسب احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب وذلك لمبايعتهم للعصابات الارهابية وحملوا السلاح وقاتلوا ضمن صفوف داعش وقاموا بنصب السيطرات الوهمية، فضلا عن تقديم الدعم اللوجستي من مواد غذائية ووقود".واشارت الخلية الى، انه "تم تدوين اقوالهم ابتدائيا و قضائيا بالاعترافات واتخذت بحقهم كافة الاجراءات القانونية اصوليا".