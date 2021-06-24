بالصور.. وفد عراقي في السعودية لمناقشة الوضع الأمني للحدود وتأمين منفذ عرعر

ناقش وفد عراقي في السعودية، اليوم الخميس، جملة من المواضيع المشتركة أهمها الوضع الأمني للحدود بين البلدين وتأمين الطريق الواصل من منفذ عرعر الحدودي الى محافظات العراق، وكذلك المعوقات التي تواجه عملية التبادل التجاري والاتفاق على آلية عمل جديدة هدفها الأساس تشجيع التجارة والعمل على تذليل جميع المعوقات بين البلدين.

ويرأس الوفد العراقي الفريق الركن عبد الامير كامل الشمري نائب قائد العمليات المشتركة، وعضوية كل من رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، ومدير عام الهيأة العامة للجمارك وممثلين من وزارة الخارجية وقيادة قوات حرس الحدود وجهاز المخابرات الوطني العراقي ومدير عام النقل البري ومدير عام السفر والجنسية.



