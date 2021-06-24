حملة واسعة لمكافحة المخدرات تطيح بعشرات المتهمين

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "المتهمين توزعوا وفق التالي:في البصرة تم القبض على ( 7 ) متهمين،وفي نينوى على ( 6 ) متهمين،وفي المثنى على ( 2 ) متهمين،وفي واسط على ( 4 ) متهمين،وفي بابل على ( 8 ) متهمين،وفي كربلاء على ( 5 ) متهمين".وأشارت إلى "ضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم (نصف كيلو) من مادة الكريستال المخدرة، وحبوب مخدرة متنوعة، إضافة إلى أدوات التعاطي ، والأسلحة النارية، تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية (28 / 32) مخدرات"، مبينة أن "هذه الواجبات جاءت بناء عن المعلومات الاستخبارية وتعاون المواطنين".