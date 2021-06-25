الاعلام الامني تنشر حصيلة واجبات وكالة الاستخبارات خلال الايام الماضية

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة واجبات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها الاتي:-تنفيذ اوامر قبض على المادة /٤ارهاب (١٠٠)-تنفيذ اوامر قبض مختلفة (٥٧٣)-القبض على متعاطين وتجار مخدرات(٢٥)-ضبط كدس عتاد (٧)كدس-ضبط عبوات ناسفة (٢٠)-تدمير أوكار (٢)-ضبط حزام ناسف (١)-ضبط اسلحةمختلفة(١٩)-ضبط عتادمختلف(٢٠٨٧)-ضبط معمل للغش الصناعي (١٥)-ضبط مخدرات (٨)كغم-ضبط حبوب مخدرة (٤٥٤١)حبة-القبض على عصابة مهمة (٤)-ضبط ادوية مهربة وغير مرخصة(١٩)طن-ضبط صيدليات وعيادات طبية غير مجازة ومخالفة (١٤)-القبض على مخالفين التسعيرة ورفع الاسعار(١٣)-حماية المنتج المحلي ضبط مواد غذائية ولحوم ودجاج وخضروات وفواكة (٢٣٧)طن-القبض على متسللين عراقين وعرب واجانب (٥)-ضبط صهريج لتهريب النفط(٦٥)-ضبط عجلات تحمل مواد مهربة (١٢٢)طن وضبط٢٥٣راس غنم .