الاعلام الامني تنشر حصيلة واجبات وكالة الاستخبارات خلال الايام الماضية

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة واجبات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها الاتي:
-تنفيذ اوامر قبض على المادة /٤ارهاب (١٠٠)
-تنفيذ اوامر قبض مختلفة (٥٧٣)
-القبض على متعاطين وتجار مخدرات(٢٥)
-ضبط كدس عتاد (٧)كدس
-ضبط عبوات ناسفة (٢٠)
-تدمير أوكار (٢)
-ضبط حزام ناسف (١)
-ضبط اسلحةمختلفة(١٩)
-ضبط عتادمختلف(٢٠٨٧)
-ضبط معمل للغش الصناعي (١٥)
-ضبط مخدرات (٨)كغم
-ضبط حبوب مخدرة (٤٥٤١)حبة
-القبض على عصابة مهمة (٤)
-ضبط ادوية مهربة وغير مرخصة(١٩)طن
-ضبط صيدليات وعيادات طبية غير مجازة ومخالفة (١٤)
-القبض على مخالفين التسعيرة ورفع الاسعار(١٣)
-حماية المنتج المحلي ضبط مواد غذائية ولحوم ودجاج وخضروات وفواكة (٢٣٧)طن
-القبض على متسللين عراقين وعرب واجانب (٥)
-ضبط صهريج لتهريب النفط(٦٥)
-ضبط عجلات تحمل مواد مهربة (١٢٢)طن وضبط٢٥٣راس غنم .