حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة خلال الايام الماضية

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة وتوابعها في وزارة الداخلية الاتي:
-القاء قبض على 796 مطلوبا وفق قضايا جنائية مختلفة بينها الإرهاب
-القبض على متعاطين ومروجي المخدرات 157
-ضبط اسلحة غير مرخصة 43
-القبض على مرتكبي الدكة العشائرية ومشاجرة مسلحة 19
-القبض على مبتز الكتروني 4
-محاضرات توعوية 9
-ضبط مركبة مخالفة وعليها اشارات حجز 716
-القبض على مخمورين 208
-حجز دراجة نارية 108
-تامين ومعالجة عبوة ناسفة 5
-القبض على متسولين 263
-تامين المظاهرات السلمية 2
-العثور على كدس عتاد 7
-زيارة دور المسنين ودور البراعم 2
-انقاذ اشخاص حاولوا الانتحار 4
-حملة ضد الصيد الجائر 4
-القبض على اجانب لا يحملون مستمسكات ثبوتية 10
-انتشال جثة غريق 4
-العثور على رمانة يدوية 4