حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة خلال الايام الماضية

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة وتوابعها في وزارة الداخلية الاتي:-القاء قبض على 796 مطلوبا وفق قضايا جنائية مختلفة بينها الإرهاب-القبض على متعاطين ومروجي المخدرات 157-ضبط اسلحة غير مرخصة 43-القبض على مرتكبي الدكة العشائرية ومشاجرة مسلحة 19-القبض على مبتز الكتروني 4-محاضرات توعوية 9-ضبط مركبة مخالفة وعليها اشارات حجز 716-القبض على مخمورين 208-حجز دراجة نارية 108-تامين ومعالجة عبوة ناسفة 5-القبض على متسولين 263-تامين المظاهرات السلمية 2-العثور على كدس عتاد 7-زيارة دور المسنين ودور البراعم 2-انقاذ اشخاص حاولوا الانتحار 4-حملة ضد الصيد الجائر 4-القبض على اجانب لا يحملون مستمسكات ثبوتية 10-انتشال جثة غريق 4-العثور على رمانة يدوية 4