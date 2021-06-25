الشرطة الاتحادية تقبض على عدد من المتهمين بقضايا مختلفة في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة بحق المطلوبين للقضاء وملاحقة الخارجين عن القانون من تجار ومتعاطي المواد المخدرة،،ألقت قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالتنسيق مع الجهد الاستخباري القبض على اثنين من المتهمين بتعاطي وترويج المواد المخدرة في منطقة "حي المنتظر " شرقي بغداد،وفق احكام المادة ٢٨"مخدرات" وبحوزتهما كيس صغير يحتوي على مادة الكريستال المخدرة، وقنينة اشعال،و٤ بايبات تستخدم للتعاطي بالإضافة الى حيازتهما رمانة يدوية".واضافت ان "قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالتنسيق مع الجهد الاستخباري ألقت القبض على متهم مطلوب "ع، ح، ع" وفق أحكام المادة ٤٤٦"سرقة" في منطقة" السيدية" جنوب غرب بغداد".واشارت القيادة الى ان "قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية من تمكنت إلقاء القبض على اثنين مطلوبين"ع، ا، م" و"ص، ا، م" وفق أحكام المادة ٤١٣"الاعتداء العمد" في منطقة "الغزالية" غرب بغداد".واوضحت القيادة انه "تمكنت قوة أخرى من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية من إلقاء القبض متهم "ع، م، ل" لحيازته اسلحة غير مرخصة في منطقة مدينة الصدر شرق بغداد وبحوزته سلاح قاذفة RBG7 وبندقيتين كلاشنكوف، و3 رمانات يدوية"، مبينة انه " تم إحالتهم مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".