بعد هجوم كركوك.. قائد الشرطة الاتحادية يصدر توجيهات جديدة

وقالت الاتحادية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن العامري "تفقد اليوم الجمعة، مقر وقاطع مسؤولية الفرقة الخامسة في كركوك في زيارة ميدانية للاطلاع عن كثب على ملابسات الحادث الإرهابي الجبان ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثاني اللواء عشرون في قضاء داقوق بكركوك".وعقد العامري، وفق البيان، "مؤتمرا أمنياً في مقر اللواء بحضور قائدي الفرقتين الخامسة والثالثة وآمري التشكيلات والوحدات وضباط الركن، موعزاً بتأمين كافة احتياجات قواتنا الماسكة في هذه المنطقة بما يضمن تأمين سلامتهم والقضاء على فلول داعش وتطهير المناطق من مخلفاتهم الحربية فضلاً عن تكثيف الجانب الاستخباري خلال تنفيذ الواجبات واستمرار تنفيذ العمليات الاستباقية والتعرضية وإجراء التحصينات اللازمة لكافة نقاط الوحدات والربايا وعدم إعطاء فرصة للعصابات الإرهابية بإحداث الخروقات الأمنية واستهداف المواطنين".وشدد على "الالتزام بالضبط العسكري وتنفيذ الواجبات بدقة عالية والتأكيد على عمل الكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة والتعامل الجيد والحسن مع المواطنين ومساعدة الحالات الانسانية وتقديم كافة اشكال الدعم الخدمي والانساني للاهالي ضمن قاطع المسؤولية لما يساهم في تعزيز الأمن والأمان لبلادنا العزيز".ويوم أمس، شن تنظيم داعش هجوماً استهدف نقطة لقوات الشرطة الاتحادية ما أدى إلى استشهاد خمسة منتسبين وجرح آخرين. ولم يكن هذا التعرض الأول من نوعه، بل تشهد محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين، بشكل متكرر تعرضات إرهابية توقع ضحايا.