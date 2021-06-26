القت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على احد الارهابيين في الاعظمية بالعاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن مهامها القيام بممارسة امنية ضمن قاطع المسؤولية واثناء عمليات البحث والتفتيش التي تم تنفيذها بإشراف احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد - تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١١ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٤٢ ومكتب استخبارات ومكافحة ارهاب الاعظمية من القاء القبض على احد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

واضاف البيان، انه "تم تسليمه لجهة الطلب".