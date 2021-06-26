الحشد الشعبي يصدر توضيحاً بشأن "معلومات مظللة" عن استعراضه

أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، توضيحاً حول "معلومات مظللة" عن الاستعراض الذي نظمته الهيئة هذا اليوم.

وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "بعض وسائل الإعلام تداولت صوراً لأسلحة ومعدات بينها طائرات مسيرة بالادعاء بانها شاركت في الاستعراض الذي اقامه الحشد الشعبي اليوم".



وفي الوقت الذي نفت الهيئة تلك الصور، أكدت ان "زج مثل هذه المعلومات المضللة في الاستعراض الناجح الذي حضره القائد العام للقوات المسلحة وعدد كبير من القيادات الأمنية في البلد هدفه خلط الأوراق وضرب وحدة صف القوات المسلحة".

واستعرضت قوات الحشد الشعبي صباح اليوم (السبت، 26 حزيران، 2021) في معسكر الشهيد أبو منتظر المحمداوي في ديالى بكافة صنوفها بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيسها.