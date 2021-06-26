نينوى.. الأمن يعتقل داعشيين عملا في "الحسبة والمعسكرات العامة"

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة التاسع التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، ومن خلال جمع المعلومات الاستخبارية والبحث والتحري والمتابعة المستمرة، تمكنت من القاء القبض على ( اثنين ) من عناصر عصابات داعش الارهابية".وأضافت، أن "الإرهابيين كانا يعملان في ما يسمى بـ ( المعسكرات العامة ) و ( الحسبة ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل"، مبينة أنه "تم القبض عليهما في مناطق ( حي المامون وتجاوزات حي المامون ) في الجانب الايمن لمدينة الموصل".