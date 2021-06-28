بعد مقاومته واطلاقه النار.. القبض على ارهابي في ديالى

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن" قوة من شعبة استخبارات الفرقة الخامسة وكتيبة استطلاع شرعت بتنفيذ واجب بالاشتراك مع قوة مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، في محافظة ديالى قضاء الخالص قرية سعدية الشط".واضاف البيان أن" القوة المشتركة تمكنت من القاء القبض على إرهابي مطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب، حيث قام هذا الارهابي برمي اطلاقات نار على القوة المنفذة بواسطة مسدس، ورغم المقاومة قامت القوة بمشاغلته والقاء القبض عليه من دون خسائر، وتم تسليمه الى جهة الطلب مديرية الاستخبارات العسكريه بوصل استلام مع المسدس".