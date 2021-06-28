كشف ملابسات جريمة قتل غامضة داخل مركز صحي جنوب بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مركز شرطة ابو دشير أحال الأوراق التحقيقية الخاصة بالحادثة وتدوين أقوال المدعية بالحق الشخصي زوجة المجنى عليه كمشتكية، ولأهمية الحادث وغموضه تم تشكيل فريق عمل مختص والانتقال لمحل الحادث والمباشرة بالتحري وجمع المعلومات وتسجيل الكاميرات، حيث تبين وجود المدعية بالحق الشخصي داخل المركز الصحي وقت حدوث الجريمة كونها تعمل كموظفة تحليل فيه".وتابعت، ان المدعية "كانت داخل غرفة مدير المركز ساعة وقوع الجريمة، وللشك الحاصل تم إصدار أمر قضائي بالقبض عليها ولدى التحقيق معها اعترفت صراحة بحدوث مشادة كلامية بين زوجها ومدير المركز قام على أثرها زوجها بسحب مسدسه الشخصي واطلق النار باتجاه مدير المركز وإصابه بإطلاقتين في جسده ثم قام الأخير بأخذ المسدس واطلق النار على المجنى عليه أدت لوفاته فورا".واشارت الى، ان "المتهمين دونت أقوالهم وصدقت قضائيا وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات".