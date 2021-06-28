حرس حدود تضبط مواد ممنوعة في زرباطية

وقالت القيادة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان " مفارز مركز شرطة كمرك زرباطية التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الثالثة تمكنت من ضبط عجلة وهي محمله بمادة " حبيبات بلاستك بولي اثلين"بوزن 30.060 طنا بعد التدقيق تبين أنها تحمل مادة أخرى بنصف حمولة العجلة أكياس غير موسومة "بودرة سوداء" غير مصرح بها".واضافت انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وعرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار السيد قاضي التحقيق".